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Haberler > Magazin > Fatih Mühürdar’ın boğaz manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı! İçindeki detaylar şaşırtıyor

Fatih Mühürdar’ın boğaz manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı! İçindeki detaylar şaşırtıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fatih Mühürdar’ın boğaz manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı! İçindeki detaylar şaşırtıyor
Ev, Boğaz, Nostalji, Dekorasyon, Sanat, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü komedyen ve taklit ustası Fatih Mühürdar, yıllar sonra ilk kez evinin kapılarını açtı. 80’li ve 90’lı yılların unutulmaz isminin 3 oda bir salondan oluşan boğaz manzaralı evinde, nostalji rüzgarı esiyor. Her köşede geçmişe dair izler dikkat çekiyor.

Ünlü komedyen ve taklit ustası Fatih Mühürdar, 1998 yılında satın aldığı evinin kapılarını ilk kez ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ programına açtı.

Fatih Mühürdar’ın boğaz manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı! İçindeki detaylar şaşırtıyor - 1. Resim

Ünlü ismin, 3 oda bir salondan oluşan boğaz manzaralı evinde nostaljik detaylar ve sanatsal dokunuşlar dikkat çekiyor.

Fatih Mühürdar’ın boğaz manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı! İçindeki detaylar şaşırtıyor - 2. Resim

Lacivert tonlardaki koltuk takımları ve antika objeler, salona karakteristik bir hava katarken; pencere kenarına kurulan keyif köşesi, Mühürdar’ın İstanbul manzarasına karşı dinlenmeyi sevdiği favori alan olarak öne çıkıyor.

Fatih Mühürdar’ın boğaz manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı! İçindeki detaylar şaşırtıyor - 3. Resim

Salonu süsleyen tablolar ve özenle seçilmiş çerçeveler ise duvarları adeta bir sanat galerisine dönüştürüyor.

Fatih Mühürdar’ın boğaz manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı! İçindeki detaylar şaşırtıyor - 4. Resim

Sanatçının mutfağı ise sade ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Beyaz tonların hakim olduğu mutfak, evin genelinde hissedilen huzurlu ve klasik şıklığı tamamlıyor.

Fatih Mühürdar’ın boğaz manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı! İçindeki detaylar şaşırtıyor - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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