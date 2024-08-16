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Vahide Perçin ünlü diziyle el sıkıştı!

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Vahide Perçin ünlü diziyle el sıkıştı!

Magazin Haberleri

Son olarak “Aldatmak” dizisinde rol alan ünlü oyuncu Vahide Perçin’in yeni adresi belli oldu. İddiaya göre oyuncu ‘Harika Çılgınlar’ dizisinde oynayacak.

Birçok film ve dizide yer alan Vahide Perçin iddiaya göre, senaryosunu Hande Altaylı’nın yazdığı “Harika Çılgınlar” dizisiyle el sıkıştı.

Yeni sezonun en iddialı dizilerinin başında yer alan proje NOW’da yayınlanacak. Dizinin şimdiden nasıl olacağı merak konusu oldu. Şakir Paşa ve ailesinin hikâyesini ekrana taşıyacak olan diziye Vahide Perçin ailenin annesi “İsmet Hanım” rolü ile geliyor.

Vahide Perçin ünlü diziyle el sıkıştı! - 1. Resim

'HARİKA ÇILGINLAR' NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eylül ayında sete çıkacak olan dizide Şakir Paşa’yı Fırat Tanış, Cevat Şakir’i Cem Yiğit Üzümoğlu ve Şakir Paşa’nın kardeşini ise Devrim Yakut canlandıracak. Diziyi Bahadır Karataş yönetecek.

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