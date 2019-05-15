Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
15.05.2019 - 21:24 | Son Güncelleme: 15.05.2019 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
624719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/624719.aspx
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