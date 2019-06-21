Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, davet üzerine geldiği İran’ın İsfahan şehrinde Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Heyetler arası çalışma toplantısı yapan ikili, görüşmenin ardından İstişareler Planı metnini imzaladı.
Türkiye-İran İstişare Planı imzalandı
21.06.2019 - 11:05 | Son Güncelleme: 21.06.2019 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın İsfahan şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstişare Planı metnini imzaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : türkiye,iran,istişare,
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