Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Suriye, Libya, Irak’ta yaşanan olaylar ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
04.01.2020 - 13:29 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Kaynak: İHA
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
673005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/673005.aspx
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