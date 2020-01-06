Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
06.01.2020 - 12:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,angela merkel,recep tayyip erdoğan,
673416 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/673416.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER