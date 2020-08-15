Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) çağrısının Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"(Türkiye), Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."