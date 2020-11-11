Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye’deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.