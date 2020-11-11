Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye’deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
11.11.2020 - 00:44 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 00:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : bakan akar,
745677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/745677.aspx
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