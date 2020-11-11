Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye’deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.