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    Cem Küçük ‘yüzde 99’ diyerek AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı

    Türkiye, gözünü bu pazar belli olacak AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayına çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak ismin kim olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük de yüzde 99 diyerek AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı.

    Cem Küçük ‘yüzde 99’ diyerek AK Parti&#039;nin İstanbul adayını açıkladı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, yeni yıllda yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illerde hangi partinin seçimi önde bitireceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Özellikle İstanbul ve Ankara seçimlerde kıyasıya yarışın süreceği illerin başında geliyor. CHP'de 2018 yılında ipi göğüsleyen Ekrem İmamoğlu yeniden aday olurken, İmamoğlu'nun karşısına AK Parti'den hangi ismin aday olacağı bu pazar günü belli olacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında İstanbul adayı açıklayacak. Kritik gün öncesinde Türkiye Gazetesi Ankara Muhabiri Yücel Kayaoğlu manşetten AK Parti kulislerinden konuşulan ismi açıklamıştı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük de pazar günü açıklanacak isme ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu.

    CEM KÜÇÜK DUYURDU: YÜZDE 99 İHTİMALLE KURUM

    TGRT Haber'deki Medya Kritik programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cem Küçük, AK Parti'nin İstanbul adayının yüzde 99 ihtimalle eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un olacağını söyledi. 

    Gazeteci Yücel Kayaoğlu ile görüştüğünü belirten Küçük, şu ifadeleri kullandı:

    "Murat Kurum kentsel dönüşümde başarılıydı. AK Parti, deprem söylemini ön plana çıkaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam ya da yarın aday ismi arayacak. AK Parti'den birilerini aradığımda herkes bana, 'Murat Kurum'un adı anketlerden çıkıyor' dedi. Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Kayaoğlu ile görüştüm o da bana, 'Yüzde 99 ihtimalle İstanbul adayı Murat Kurum olacak' dedi."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SeçimAk PartiMurat KurumCem Küçük
    Haberler > Politika > Cem Küçük ‘yüzde 99’ diyerek AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı
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