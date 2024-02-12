Son anket sonuçları geldi: AK Parti ilk sıraya yerleşti, CHP takipte

MetroPOLL Araştırma, 31 Mart seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti yüzde 34.6 ile ilk sırada, CHP ise yüzde 25.1 ile ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan sonuçlar 14 Mayıs seçimleriyle kıyaslandığında AK Parti, İYİ Parti ve DEM Parti'nin oylarının arttığı; CHP, MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin oylarının düştüğü görülüyor.

Türkiye, 47 gün sonra yerel seçim için sandık başına gidecek. Seçimler öncesi anket şirketleri art arda araştırmalarını paylaşmaya devam ediyor. Son anket de MetroPOLL Araştırma'dan geldi.

14-28 Mayıs seçimlerinde sonucu tutturamayan MetroPOLL Araştırma, bugün sosyal medya hesabından 'Bu pazar bir seçim olsa' anketini yayımladı.

12-15 Ocak tarihlerinde, 28 ilde 1565 kişiyle telefon yöntemiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Kararsızlar, protesto oylar ve cevapsızlar" dağıtıldığında AK Parti'nin 34.6 puan ile ilk sırada yer aldığı görüldü. CHP, yüzde 25.1 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıra ise yüzde 10.3 ile DEM Parti'nin oldu.

Ankette partileri oy oranları dağılımı şu şekilde:

AK Parti : Yüzde 34.6

: Yüzde 34.6 CHP : Yüzde 25.41

: Yüzde 25.41 DEM Parti : Yüzde 10.3

: Yüzde 10.3 İyi Parti : Yüzde 9.90

: Yüzde 9.90 MHP : Yüzde 9

: Yüzde 9 Zafer Partisi : Yüzde 3.2

: Yüzde 3.2 TİP : Yüzde 1.3

: Yüzde 1.3 Memleket Partisi : Yüzde 0.6

: Yüzde 0.6 Diğer partiler: Yüzde 3.9

Ankette 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına da yer verildi. Buna göre AK Parti, İYİ Parti ve DEM Parti, 14 Mayıs'a göre oylarını artırırken; CHP, MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin oyları azaldı.