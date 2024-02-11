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    • Turgut Altınok ve Mansur Yavaş önlerindeki son anket sonuçlarını açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Turgut Altınok ve Mansur Yavaş önlerindeki son anket sonuçlarını açıkladı
    Ankara, Anket, Mansur Yavaş, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimler hızla yaklaşırken Ankara'da seçim tansiyonu yükseliyor. Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ve CHP'li rakibi ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında yarış kıyasıya sürüyor. Altınok, bugün yüzde 73 oy potansiyeli olduğunu açıklarken ABB Başkanı Mansur Yavaş önündeki son anket sonucunu açıkladı. Yavaş "Yüzde 14 öndeyiz. Asla rehavete kapılmayacağız" dedi.

    31 Mart Yerel seçimlerine 50 günden kısa bir süre kala Ankara’da seçim heyecanı giderek yükseliyor. Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Turgut Altınok ile CHP’li rakibi ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın arasında geçen yarışın sonunda hangi adayın ipi göğüsleyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Turgut Altınok, bugün yüzde 73 oy potansiyeli olduğunu belirtirken, Yavaş ise anketlere göre yüzde 14 önde olduğunu açıkladı.

    ALTINOK: YÜZDE 73 OY POTANSİYELİM VAR

    Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da 'Seçmen İletişim Merkezi' açılış törenine katıldı. Bahçeli'nin tam destek verdiği Altınok, anket sonuçlarını paylaştı. Altınok, "Anketler şunu gösteriyor. Yüzde 73 Altınok'a oy verebilirim diyor. İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı kazanacak, Ankara kazanacak, Türkiye kazanacak." dedi.

    Turgut Altınok ve Mansur Yavaş önlerindeki son anket sonuçlarını açıkladı

    Mansur Yavaş'ın 101 tane söz verdiğini ama 90 tanesini yapmadığını söyleyen Altınok, "Ankara'yı sanayinin başkenti yapacağız. Ankara'yı ekonominin başkenti yapacağız. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz. Tarımın başkenti yapacağız. Ankaralı Antalya'dan değil, bütün ihtiyaçlarını Ankara'dan temin edecek." ifadelerini kullandı.

    Turgut Altınok ve Mansur Yavaş önlerindeki son anket sonuçlarını açıkladı

    MANSUR YAVAŞ: YÜZDE 14 ÖNDEYİM

    CHP Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşan Yavaş ise görevi süresince Ankara'da bir tek fotoğrafının görülmediğini, "çakar lambalı" araçlarla ve konvoylarla gezmediğini söyledi. Son yayımlanan anketlere de değinen Yavaş, "Görünen o ki dün yayımlanan ankete göre yüzde 14 öndeyiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Geçen seçimde kazandık. Ama Belediye Meclis Üyemiz 148 kişi içinde 40 kişide kaldı; civar ilçelerdeki Meclis üyelerinden dolayı. Şimdi benim artık Meclis'te daha fazla Belediye Meclis üyesine ihtiyacım var ki rahat edelim. Ankara halkına daha fazla hizmet edelim. Bunun için bana hayırlı olsuna gelmeyen değil, benim elimi tutacak belediye başkanına ihtiyacım var." dedi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraAnketMansur Yavaş
    Haberler > Politika > Turgut Altınok ve Mansur Yavaş önlerindeki son anket sonuçlarını açıkladı
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