Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların eczane, depo ve üretici firmalardaki sayılarına bakıldığında; şurup formunda 235 bin kutu; tablet formunda ise 790 bin kutu ilaç mevcuttur. Buna ilaveten Sağlık Bakanlığı depolarındaki 600 bin kutu ilaç ile beraber toplam 1 milyon 625 bin kutu ilaç bulunmaktadır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere tüm hastalarımıza yetecek miktarda ilaç mevcuttur. Firmaların ilaç tedariki kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi. Açıklamada gribin tedavisi olan bir hastalık olduğu kaydedilerek, hekimin gerekli gördüğü durumlarda antiviral ilaçların tedavide etkili olduğu, antibiyotik tedavisinin ise gripte yeri olmadığı belirtildi. Antiviral ilaçların hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde alınması durumunda tedavinin daha etkili olduğu vurgulandı. Bakanlık gribin özellikle risk gruplarında ağır seyredebilen bir hastalık olduğunu belirterek, İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldığını duyurdu.