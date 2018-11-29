Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İspanya basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve Türkiye İspanya maçı şifresiz mi? A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu’ndaki 3. maçında Ankara’da lider İspanya ile karşı karşıya gelecek. Grupta 14 puanla ikinci sırada yer alan 12 Dev Adam 7 galibiyeti bulunan ve lider durumda olan İspanya'yı devirmenin hesaplarını yapıyor.

Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankara Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak ve NTV’den canlı yayınlanacak.

Elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu’nda oynadığı 6 maçın 4’ünde galip gelen ve 10 puanla lider olarak ikinci tura yükselen milli takım, I Grubu’nda yaptığı 2 karşılaşmayı da kazandı.

Milliler, grupta 14 puanla ikinci sırada yer alırken, 7 galibiyeti olan İspanya ise 15 puanla lider konumda bulunuyor.

A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçının ardından 2 Aralık’ta deplasmanda Karadağ, 22 Şubat’ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat’ta ise deplasmanda yine İspanya ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’nda mücadele etme hakkı kazanacak.