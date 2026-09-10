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Spor

Torreira: "Hakeme değil, hatalarımıza odaklanacağız"

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Torreira:

Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ve Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

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Yunus Akgün ve Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting CP ile oynanan maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"TAM İZLEMEDİM, DEĞİL DİYORLAR"

İyi başladıkları bir maçtan kötü bir sonuçla ayrıldıklarını söyleyen Yunus Akgün, "Aslında çok istediğimiz gibi başladık, golü bulduk. Topa sahibiz, iyi oynuyoruz. Hocamız analizlerde geçiş oyununu anlattı. Hızlı oyuncuları var. Geçiş oyununda basit bir gol yedik. Genel olarak çok iyi oynadık. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Oyun ortadayken bir hakem kararı... Tam izlemedim, değil diyorlar. Biraz önüne geçti diyebilirim. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi bir reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Taraftarlarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var. İyi hazırlanıp analizlerimizi yapıp en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sporting - Galatasaray
Başlık ResmiSporting - Galatasaray

"DÜZELTMEMİZ GEREKENLERE ODAKLANACAĞIZ"

Hakem hatalarına değil, düzeltmeleri gereken noktalara odaklanacaklarını kaydeden Torreira, "Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Bunları düşünmeye izin vermemeliyiz. Kendi kontrolümüzde olan bir ilk yarı yaşadık. İkinci yarıdaki hatalarımızla aslında büyük bir takıma karşı oynayacağımızı bilerek geldiğimiz yerden elimiz boş bir şekilde dönüyoruz. Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız. Lig maçına odaklanacağız." diye konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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