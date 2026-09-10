Hesapları didik didik edildi! Yasa dışı bahis ağından 6,2 milyar çıktı

Diyarbakır ve Gaziantep’te yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatarak vatandaşların banka hesapları üzerinden kripto varlıklara 6,2 milyar lira aktardığı tespit edilen şebekeye darbe indirildi. MASAK raporuyla devasa para trafiği deşifre edilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır ve Gaziantep’te yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar oynanmasına imkan sağladıkları, vatandaşlardan temin ettikleri banka hesaplarını kullanıp bu paraları kripto hesaplarına aktararak akladıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 40 şüphelinin banka hesap hareketleri incelendiğinde 6,2 milyar liralık işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu yasadışı bahis soruşturmasında tutuklandı

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır ve Gaziantep'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 61 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, 28 cep telefonu, 37 sim kart, 26 farklı kişiye ait banka kartı, 2 bilgisayar, 1 tablet, 1 USB bellek ve 6 çarşaf tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 9 zanlının da yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası