Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Hesapları didik didik edildi! Yasa dışı bahis ağından 6,2 milyar çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hesapları didik didik edildi! Yasa dışı bahis ağından 6,2 milyar çıktı

Diyarbakır ve Gaziantep’te yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatarak vatandaşların banka hesapları üzerinden kripto varlıklara 6,2 milyar lira aktardığı tespit edilen şebekeye darbe indirildi. MASAK raporuyla devasa para trafiği deşifre edilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Diyarbakır ve Gaziantep’te yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar oynanmasına imkan sağladıkları, vatandaşlardan temin ettikleri banka hesaplarını kullanıp bu paraları kripto hesaplarına aktararak akladıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 40 şüphelinin banka hesap hareketleri incelendiğinde 6,2 milyar liralık işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

ÖNERİLEN HABERLER
İrem Derici
MAGAZİN

İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu yasadışı bahis soruşturmasında tutuklandı

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır ve Gaziantep'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de
YAŞAM

20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de 'sarımsak' operasyonu

Yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 61 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, 28 cep telefonu, 37 sim kart, 26 farklı kişiye ait banka kartı, 2 bilgisayar, 1 tablet, 1 USB bellek ve 6 çarşaf tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 9 zanlının da yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LİZBON'DA 'DEV' HÜSRAN
LİZBON'DA 'DEV' HÜSRAN
Galatasaray ikinci yarıda tutunamadı
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
"ALEYHİMİZE ÇALIŞTI!"
Okan Buruk maç sonu topa tuttu
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
Banka soyguncusu, özel harekatı görünce teslim oldu
PSG RAKİBİNE ACIMADI
PSG RAKİBİNE ACIMADI
Fransa'daki maçta 7 gol atıldı
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
26 yıl sonra sır perdesi aralanıyor!
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Çözümü 15 katlı binanın çatısında aradılar!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı
GÖZLER 3 KASIM'DA
GÖZLER 3 KASIM'DA
Trump’ın İran savaşı için hesabı ortaya çıktı
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü mercek altında
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji İstanbul için tarihi verdi
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
"Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
Fransızlar Türkiye'nin yeni üssünü mercek altına aldı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de 'sarımsak' operasyonu
Sarımsak toplamaya 2 milyon TL ceza
Kaydet
'Bitkisel içecek' sonrası facia! 24 kişi öldü, satışlar yasaklandı
'Bitkisel içecek' sonrası facia! 24 kişi öldü, satışlar yasaklandı
Kaydet
Okan Buruk topa tuttu:
Okan Buruk topa tuttu: "Aleyhimize çalıştı!"
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.