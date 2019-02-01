Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Göztepe canlı izle, Fenerbahçe Göztepe şifresiz izle, Fenerbahçe Göztepe canlı skor kaç kaç, Fenerbahçe Göztepe maçı canlı izle... Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta açılış karşılaşmasında Ülker Stadyumu'nda İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlıyor. Ligin düşme hattından üst sıralara tırmanmak isteyen sarı lacivertlilerde hedef galibiyet serisi yakalamak. Kadrosuna son olarak Serdar Aziz, Tolgay Arslan gibi isimleri katan Fenerbahçe, yeni transferleri ile güçlü bir kadro oluşturarak ligi olabildiğince üst sıralarda tamamlamak istiyor. Fenerbahçe Göztepe maçına dair merak edilen 'Fenerbahçe Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta' gibi detaylar haberimizde

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı’nda oynanacak maç 1 Şubat akşamı saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de olacak. Karşılaşma, sadece beIN SPORTS üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Yukarıda paylaştığımız linkten karşılaşmayı canlı olarak dakika dakika takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neudstader, Sadık, İsmail, Jailson, M.Topal, M.Ekici, Dirar, Moses, Soldado

Göztepe: Beto, Tayfur, Reis, Titi, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jarome

Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor’u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig’deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi evinde 1-0 yenmişti.

Hasan Ali Kaldırım ve Skrtel cezalı

Fenerbahçe’de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de görev alamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe ile Göztepe 50. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig’de 50. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 22’sini Fenerbahçe, 8’ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe’nin, Göztepe’ye 73-33 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir’de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Göztepe deplasmanda gülemiyor

Fenerbahçe karşısına mutlak puan ya da puanlar için çıkacak Göztepe bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçlar elde edemedi. Dış sahada oynadığı 10 maçın sadece 2'sini kazanan sarı-kırmızılılar 8 mağlubiyet alıp, Akhisarspor'la birlikte en kötü deplasman karnesine sahip iki ekipten biri oldu. Gurbette Trabzonspor'u 2-1, Kayseri'de ise Ankaragücü'nü 3-0 yenen Göztepe, Galatasaray, Alanyaspor, Akhisarspor ve Antalyaspor'a 1-0, Kasımpaşa'ya 3-1, BŞB Erzurumspor'a 2-1, Sivasspor'a 2-0, Yeni Malatyaspor'a da 3-2 yenildi.

Bu sezon gol yollarında genel olarak büyük sıkıntı yaşayan Göztepe, deplasmanlarda sadece 9 kez fileleri sarstı. Kalesinde ise 15 gol gören İzmir ekibi eksi 6 averajla yer aldı. Fenerbahçe ise geçen hafta evinde ligin flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenip moral buldu. Göz-Göz'de kritik randevu öncesi sakat ve cezalı oyuncu sayısı bir hayli fazla. Sarı-kırmızılılarda Galatasaray maçında toplam 4. sarı kartını gören orta saha Poko'yla birlikte sakatlıkları bulunan sağ bek Gassama, sol bek Traore ve golcü Ghilas Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Tedavileri süren orta saha Ngando ile sol bek Berkan'ın ise durumları maç saati netlik kazanacak.