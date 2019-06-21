Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yepyeni bir sayfa açan Beşiktaş, sol bek transferini Umut Meraş’la gerçekleştirdi. Adriano’nun yıllık 1,2 milyon avroyu beğenmemesi sebebiyle bu bölge için arayışlara başlayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu küme düşen Bursaspor’da geçiren 23 yaşındaki oyuncunun işini bitirdi. Abdullah Avcı’nın yönetime verdiği “Gelişime çok açık bir oyuncu. Uzun yıllar takıma katkı verebilir. Hücuma olan yatkınlığı da oyun felsefemizle örtüşüyor” raporundan sonra gaza basan siyah-beyazlı yöneticiler Bursasporlu yetkilileri ikna ederek yeni sezonun ilk transferini yaptı. Dört yıllık mukavelede imzaların birkaç gün içinde atılacağı öğrenildi.

Talibi çoktu

Siyah-beyazlılar Umut Meraş için Bursaspor'a 13 milyon lira bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel de 13 taksit hâlinde verilecek. Futbolcuyla ise yıllık 450 bin avro garanti ücret konusunda anlaşıldı. Fransa’da geçen sezonu ikinci tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde eden Lille Kulübü de Umut için 1,2 milyon avro ve sonraki satıştan pay önermiş ancak Bursaspor bu teklifi geri çevirmişti. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın da oyuncu için yaptığı girişimler sonuçsuz kalmıştı.

BİR MİLYON AVROLUK TEKLİF

Uzun süredir Gökhan Gönül’e alternatif arayan Beşiktaş aradığı ismi Arjantin’de buldu. Lanus’ta forma giyen 25 yaşındaki Leonel Di Placido için teklif yapan siyah-beyazlılar, 1 milyon avro karşılığında transferi bitirmeye çok yaklaştı. Tangocu, ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

PARASINI ALIRSA GİDECEK

Beşiktaş ile köprüleri atan Quaresma kendisine takım arıyor. Portekizli yıldızın menajerinin ABD Major Lig ekipleriyle görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş’la bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Q7’nin, bir milyon avroyu bulan alacaklarının ödenmesi hâlinde ABD’ye gitmekte kararlı olduğu öğrenildi.

AVCI TESİSLERE EL ATTI

Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı tesislere el attı. İlk iş olarak Ümraniye tesislerindeki 2 No.lu saha zemininin hemen değiştirilmesi için talimat veren Avcı, 1 No.lu hibrit sahaya da bakım yapılmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Sakatlıkların olmaması için zeminlerin düzgün olması şart" dediği öğrenildi.

JAPON YILDIZ ARAYIŞTA

La Liga'da forma giymek isteyen Shinji Kagawa aradığını bulamadı. İspanya'da kendisine takım arayan Japon yıldıza henüz bir talip çıkmadı. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Kagawa'nın, kendisine kulüp bulamadığı taktirde siyah-beyazlı yönetim ile masaya oturması bekleniyor.