TFF'nin resmi sitesinde "Resmi A Takım Oyuncu Listeleri" yayınlandı. Galatasaray'da Martin Linnes yabancı kontenjanına takılarak TFF'ye bildirilen listede yer almadı.
Galatasaray Linnes'i TFF'ye bildirmedi
11.09.2019 - 12:23 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin 1. Transfer Tescil Dönemi sonrası forma numarası bilgilerini de içeren "Resmi A Takım Oyuncu Listeleri" futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF'nin resmi sitesinde yayınlandı.
Etiketler : galatasaray,tff,linnes,
649625 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/649625.aspx
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