Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimize bir destek de Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımından geldi. Maç öncesi Aydın’ın Sultanları asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdi.
Aydın’ın Sultanları’ndan Mehmetçiğe selam
15.10.2019 - 20:54 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vestel Venüs Sultanlar ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, maç öncesi kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.
Etiketler : Vestel Venüs Sultanlar ligi,
656536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/656536.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
7
4
2
1
5
14
2
Sivasspor
7
3
3
1
5
12
3
Trabzonspor
7
3
3
1
4
12
4
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
5
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
6
Başakşehir
7
3
2
2
3
11
7
Antalyaspor
7
3
2
2
0
11
8
Gaziantep FK
7
3
2
2
-1
11
9
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
10
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
11
Göztepe
7
2
3
2
1
9
12
Beşiktaş
7
2
2
3
-2
8
13
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
14
Ankaragücü
7
2
2
3
-5
8
15
Çaykur Rizespor
7
2
2
3
-5
8
16
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 20:30
Galatasaray - Sivasspor
19.10.2019 15:00
Antalyaspor - Gençlerbirliği
19.10.2019 17:30
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
19.10.2019 17:30
Başakşehir - Göztepe
19.10.2019 20:00
Ankaragücü - Beşiktaş
20.10.2019 14:00
Kayserispor - Kasimpaşa
20.10.2019 16:30
Alanyaspor - Rizespor
20.10.2019 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
21.10.2019 20:00
Konyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
7
4
2
1
5
14
2
Hatayspor
7
4
2
1
5
14
3
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
4
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
5
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
6
Altay
7
3
3
1
2
12
7
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
7
2
4
1
4
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Erzurum BB
7
3
1
3
0
10
12
Osmanlıspor
7
3
1
3
-1
10
13
Menemen Belediyespor
7
2
1
4
-6
7
14
Adanaspor
7
1
3
3
-2
6
15
Altınordu
7
1
2
4
-1
5
16
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
7
1
1
5
-6
-2
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
18.10.2019 19:00
Akhisarspor - Eskişehirspor
19.10.2019 14:00
Hatayspor - Adana Demirspor
19.10.2019 16:30
Bursaspor - ümraniyespor
19.10.2019 19:00
Menemenspor - Erzurumspor
20.10.2019 14:00
Keçiörengücü - Balikesirspor
20.10.2019 16:30
Boluspor - Giresunspor
20.10.2019 19:00
Adanaspor - Istanbulspor
20.10.2019 19:00
Altinordu - Altay
21.10.2019 19:00
Karagümrük - Osmanlispor