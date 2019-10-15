Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimize bir destek de Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımından geldi. Maç öncesi Aydın’ın Sultanları asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdi.