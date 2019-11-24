Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda basınına konuşan genç futbolcu, “Türkiye’de kendimi evimde gibi hissediyorum. Ayrıca Türkiye’de Hollanda’ya göre daha rahat oynama şansı bulabileceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.