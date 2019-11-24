Hollanda basınına konuşan genç futbolcu, “Türkiye’de kendimi evimde gibi hissediyorum. Ayrıca Türkiye’de Hollanda’ya göre daha rahat oynama şansı bulabileceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Orkun Kökçü ‘Türkiye’ dedi
24.11.2019 - 04:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzun süre hangi millî takımı seçeceği merak konusu olan Orkun Kökçü’nün tercihi Ay-yıldızlı forma oldu.
Etiketler : Orkun Kökçü,milli takım,
664599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/664599.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
6
4
2
6
22
2
Sivasspor
11
6
3
2
9
21
3
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
4
Trabzonspor
11
5
4
2
7
19
5
Alanyaspor
11
5
4
2
7
19
6
Galatasaray
12
5
4
3
3
19
7
Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
8
Beşiktaş
11
5
3
3
1
18
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
10
Denizlispor
12
4
2
6
-2
14
11
Çaykur Rizespor
12
4
2
6
-9
14
12
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
13
Konyaspor
11
3
4
4
-4
13
14
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
11
2
3
6
-9
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 20:30
Galatasaray 0 - 1 Başakşehir
23.11.2019 15:00
Denizlispor 2 - 0 Rizespor
23.11.2019 17:30
Ankaragücü - Trabzonspor
23.11.2019 20:00
Konyaspor - Beşiktaş
24.11.2019 14:00
Kayserispor - Sivasspor
24.11.2019 16:30
Kasimpaşa - Gençlerbirliği
24.11.2019 16:30
Alanyaspor - Göztepe
24.11.2019 19:00
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
25.11.2019 20:00
Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
2
Hatayspor
11
6
3
2
5
21
3
Fatih Karagümrük
12
5
4
3
5
19
4
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
5
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
6
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
7
Keçiörengücü
11
4
6
1
3
18
8
Bursaspor
11
6
2
3
2
17
9
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Giresunspor
12
3
4
5
-6
13
12
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
13
İstanbulspor
11
2
6
3
-1
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
11
4
1
6
-4
10
16
Adanaspor
12
1
6
5
-7
9
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
11
3
1
7
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 19:00
Adanaspor 1 - 1 Giresunspor
23.11.2019 14:00
Karagümrük 2 - 3 ümraniyespor
23.11.2019 16:30
Eskişehirspor - Erzurumspor
23.11.2019 19:00
Bursaspor - Keçiörengücü
24.11.2019 14:00
Hatayspor - Istanbulspor
24.11.2019 16:30
Menemenspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
24.11.2019 16:30
Osmanlispor - Adana Demirspor
24.11.2019 19:00
Akhisarspor - Altay
25.11.2019 19:00
Altinordu - Boluspor