Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta beklenen oldu ve Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi... Son sekiz maçta alınan yedi mağlubiyetin yanı sıra, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF .1. Lig ekibi BB Erzurumspor'a iki maçta da mağlup olunması bardağı taşırmıştı. Maçın ardından yapılan toplantıda Avcı bir günlük süre istemişti. Kulüpte olağanüstü hâl ilan eden Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri neredeyse tam kadro Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine çıkarma yaptı. Yaklaşık altı saat süren görüşmeler oldukça gergin geçti. Başkan Çebi, Abdullah Avcı'nın yanı sıra takımın tecrübeli isimleri Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. Saatler süren görüşmeler boyunca takımın durumu masaya yatırıldı. Oyunculardan da edinilen izlenimin negatif olması üzerine tecrübeli çalıştırıcıyla masaya oturuldu. Abdullah Avcı istifaya zorlanmasına rağmen görevine devam etmek istediğini söyleyince tazminat pazarlığı başladı.

Tazminat sonra

36 milyon lira tazminatı bulunan Avcı, "Eğer gönderileceksem takım bulana kadar ücretimi ödemeye devam edin. Tazminat olarak ise 36 değil, 17 milyon lira verin, yollarımızı ayıralım" önerisini sundu. İstifa bekleyen Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu teklif karşısında hayal kırıklığına uğradı. Avcı'nın alacağı ücretle ilgili net bir anlaşma sağlanamadı. Yöneticiler ve Avcı görüşmelerin ardından Nevzat Demir Tesislerinden ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcının alacağı ücret, iki tarafın avukatlarının görüşmesinin ardından karşılıklı anlaşılarak karara bağlanacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

SEBEBİ TRANSFERLER

Ali Naibi de gönderildi

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yanı sıra fatura çıkartılan isimlerden birisi de Futbol Direktörü Ali Naibi oldu ve sözleşmesi feshedildi. Özellikle yapılan transferlerin istenen performansı sergileyememeleri nedeniyle Ali Naibi ile yolların ayrılabileceği iddia ediliyordu.

28 maç dayanabildi

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta kariyerinin en başarısız dönemini yaşadı. Siyah-beyazlı takımın başında 28 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı sadece 11 galibiyet alabildi. Avrupa'da altı maçta beş yenilgi yaşayıp son maçta üç puan kazanabilen Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dört maçta üç yenilgi, bir galibiyet gördü. Medipol Başakşehir'i çalıştırdığı son üç sezonda 102 maçta 14 yenilgi yaşayan Abdullah Avcı, bu rakama Beşiktaş'ta sadece 28 maçta ulaşınca görevine son verildi.

Anında sildiler

Siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı'nın gönderilmesinden sonra kulübün internet sitesindeki değişikliğin hızı dikkat çekti. Kulübün resmî açıklamasının hemen ardından Abdullah Avcı'nın ismi teknik heyet bölümünden jet hızıyla kaldırıldı.

Sergen heyecanı

Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın'ın gelmesi bekleniyor. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başına geçmesi hakkında son olarak "Elbet bir gün kavuşacağız" demişti. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı 'Feda Dönemi'nde çalıştıran Samet Aybaba'ya da sıcak bakıyor. Yönetimin bugün yapacağı toplantıda son kararı vermesi bekleniyor.

BEŞ MİLYON € DAHA ALACAK

Kral şoke etti

Geçmiş tabloları inceleyen yönetimi en çok şaşırtan hamlelerden biri yakın zamanda yapıldı. Burak Yılmaz’ın sözleşmesinin Fikret Orman’ın istifa açıklamasından iki gün sonra iki yıl uzatıldığı ve millî golcünün Beşiktaş’tan iki sezon için 5 milyon avro daha alacağı belirtildi. 35 yaşındaki Burak’ın artı bir yıl olan sözleşme şartları 5 milyon lira karşılığında feshedilebilecekken, iki yıl daha uzatılıp maddi yükümlülüğün altına girilmesi yönetimi şoke etti.

Kartal İzmir yolcusu

Süper Lig’de yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar bugün 11.00’de gerçekleşecek çalışmanın ardından saat 15.00’te özel uçakla İzmir’e hareket edecek.