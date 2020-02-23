Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından Faikbey Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Meşaleler yakarak Faikbey Caddesi’ni trafiğe kapatan taraftarlar gece geç saatlere kadar galibiyetin coşkusunu yaşadı.