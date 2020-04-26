Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sezon başı kiralanan futbolculardandı Jean Michael Seri... Galatasaray’ın Fulham’dan satın alma opsiyonu ile bir sezonluğuna kadrosuna kattığı orta saha performansıyla Fatih Terim’den tam not aldı. İmparator, Seri’nin kadroda tutulması için yönetime rapor verdi. Mustafa Cengiz yönetimi de 18 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Fildişi Sahili vatandaşı oyuncu için temaslara başladı. Yönetim, orta saha oyuncusunu bir sezon daha kiralama önerisini Fulham’a iletti. Önceliği satışa veren İngiliz ekibi de rakamı 18 milyon avro olarak belirlediği bonservis ücretini koronavirüs darbesi sebebiyle 10 milyon avrolara kadar indi.

> Kalmaktan yana...

Her kulüp gibi ekonomik anlamda zor bir sürece giren ve kemerleri daha da sıkması gereken Galatasaray ise bu bedeli karşılayamayacağını bildirdi. Ancak Seri’yi bir sezon daha kiralama önerisini tekrarladı. Ve 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun da daha makul rakamlara (5-6 milyon) çekilmesini istedi. Fulham Kulübü ise henüz geri dönüşte bulunmadı ancak Seri’nin Galatasaray’daki kariyerine devam etme düşüncesi sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi. Terim’in yeni sezon planları arasında olan oyuncunun kesin durumunun mayıs sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.

Virüsü uçakta kaptık!

TRT Spor'a konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "8 Mart'ta maç için Sivas'a gitmiştik. Uçağın İngiltere'den geldiğini söylediler. O zaman içimize kurt düşmüştü. Abdurrahim Bey ve Fatih Hoca'mızda pozitif çıkınca ben de test yaptırmaya karar verdim. Ve sonuç pozitif geldi" açıklaması yaptı.

> TFF suçlanmıştı

Hatırlanacağı gibi virüs şoku sonrası Beşiktaş derbisini oynattığı için TFF'ye yoğun eleştiriler yapılmıştı. Öte yandan Günay, "Önümüzdeki sezonun planı için açıklama yapma zamanı değil. Şampiyonluk için artık son kulvardayız. Sahadaki alın terine herkes saygı duymalı" dedi.