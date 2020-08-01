Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya’dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum..."