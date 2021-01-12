Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz stoper Holding'in sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Kariyerine Bolton'da başlayan Holding, 2016'da Arsenal'a transfer olmuştu. Holding, bu sezon Arsenal'da 18 maçta görev yaptı.