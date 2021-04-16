Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sağ dizinde patellar tendon kopması meydana gelen Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edilen Cenk Tosun'un taburcu edildiği bildirildi.