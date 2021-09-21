Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Erman Kunter, önümüzdeki aylarda aylarında yapılması beklenen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, başkan adaylığı için zaten niyetinin olduğunu belirterek, "Basketbolu yeniden ayağa kaldırmak için başkanlığa adayım. Göreve talibiz. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER ADAYLAR HARUN ERDENAY VE HİDAYET TÜRKOĞLU

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ekim-kasım aylarında yapılması beklenen olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını açıklamıştı. Eski milli basketbolcu ve TBF eski Başkanı Harun Erdenay da dün yaptığı yazılı açıklama ile yeniden başkan adayı olacağını duyurdu.

ERMAN KUNTER KİMDİR?

Oyunculuk kariyerinde İTÜ, Beşiktaş, Yenişehir Meysu, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi'nde formasını giyen Kunter, antrenör olarak ise Darüşşafaka, Beşiktaş, Galatasaray, ASVEL, Le Mans ve Galatasaray'ı çalıştırdı.

Son olarak Fransa'nın Cholet ekibini çalıştıran Erman Kunter, 1997-2000 yılları arasında ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında görev yaptı.

Kunter'in Fenerbahçe formasıyla Hilalspor'a attığı 155 sayılık rekor ise hala kırılamadı.

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