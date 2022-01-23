Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın kendi sahasında oynayacağı maçta, hedef mutlak 3 puan olurken, Trabzonspor’da ise galibiyet alarak zirve yarışındakini puan farkını açmak istiyor.

“6 FARKLA KAZANIR”

Tüm Türkiye’nin beklediği dev maça saatler kala eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar’dan flaş bir skor tahmini geldi.

Ahmet Çakar, Trabzonspor’un derbiyi kaybetmeyeceğini belirterek, "Trabzonspor asla yenilmez; 2-3-4-5-6 farkla da kazanabilir" açıklamasında bulundu.

Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak Ligde son iki haftada 4 puan kaybeden lider Trabzonspor, takipçileriyle arayı açmayı istiyor. Ev sahibi Galatasaray ise ateş hattından uzaklaşmak derdinde…

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 23. haftası karşılaşmaları kapsamında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yöneteceği duyuruldu.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Attila Karaoğlan yönetecek.