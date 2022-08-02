Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. öne eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-Lacivetliler UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan girdi. Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak. İlk maç Kadıköy'de... Jorge Jesus'un takımı bu turu geçerse play-off turunda Avusturya Wien takımıyla eşleşti.

FENERBAHÇE - SLOCAVKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin 4 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Slovacko maçı saat 20.00'da başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak

Alexander Sörloth için geri sayım! Fenerbahçe santrfor transferinde gaza bastı Fenerbahçe'de herkes golcü transferine kilitlendi... İki stoper ve bir sol bek alan Sarı-Lacivertliler, golcüsünü de bulup rahatlamak istiyor. Fenerbahçe'nin santrfor adayları 3'e indi...

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ HAKEMİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Pinheiro düdük çalacak.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

Fenerbahçe'de Sambacı sevdası Sil baştan kadro yapan sarı lacivertlilerin Brezilya çıkarması devam ediyor. Stoper, orta saha, on numara derken golcü için de Flamengo’dan Pedro ile temaslar başladı.

Fenerbahçe UEFA listesi güncellendi... İrfan Can Kahveci listeden çıkarıldı Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Slovacko maçı öncesi UEFA listesi güncellendi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ile Mergim Berisha listeye dahil edildi.