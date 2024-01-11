11 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 17:21

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe’nin maç eksiğiyle 3 puan arkasında bulunan Galatasaray’ın, kritik Sivasspor mücadelesi öncesi açıklanan kadroda yer almaması maça ilgi gösterenlerin dikkatini çekti. Sarı kırmızılılarda kart cezası sona eren Sacha Boey’in, İstanbul'da kalması üzerine internette en çok Sacha Boey neden kadroda yok? Sacha Boey Galatasaray’dan ayrıldı mı? Sacha Boey Sivasspor maçında neden oynamıyor? soruları araştırıldı.

SACHA BOEY NEDEN KADRODA YOK?

Fenerbahçe maçında gördüğü kart nedeniyle Konyaspor maçında yer almayan Fransız oyuncu Sacha Boey, dizinde yaşadığı ağrı nedeniyle Sivasspor maçının kadrosunda da yer almadı. Boey, kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle hafta içindeki idmanı yarıda bırakmıştı.

SACHA BOEY GALATASARAY’DAN AYRILDI MI?

Galatasaray’da gösterdiği performansla taktir toplayan 23 yaşındaki Sacha Boey ile ilgili birçok transfer iddiası bulunuyor. Özellikle Fransız devi PSG ile ilgili yabancı basında ciddi iddialar bulunuyor. Ancak Boey’in transferiyle ilgili Galatasaray ve PSG tarafından resmi bir açıklama bulunmamakta.