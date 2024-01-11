Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Sacha Boey neden kadroda yok? Sacha Boey Galatasaray’dan ayrıldı mı? Sacha Boey Sivasspor maçında neden oynamıyor?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Şampiyonluk için bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray’da, Sivasspor maçı öncesi bu sezon başarılı bir performans sergileyen Sacha Boey’in kadroda olmaması futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Konuya ilişkin en çok Sacha Boey neden kadroda yok? Sacha Boey Galatasaray’dan ayrıldı mı? Sacha Boey Sivasspor maçında neden oynamıyor? soruları araştırılıyor. İşte detaylar…

    Sacha Boey neden kadroda yok? Sacha Boey Galatasaray’dan ayrıldı mı? Sacha Boey Sivasspor maçında neden oynamıyor?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe’nin maç eksiğiyle 3 puan arkasında bulunan Galatasaray’ın, kritik Sivasspor mücadelesi öncesi açıklanan kadroda yer almaması maça ilgi gösterenlerin dikkatini çekti. Sarı kırmızılılarda kart cezası sona eren Sacha Boey’in, İstanbul'da kalması üzerine internette en çok Sacha Boey neden kadroda yok? Sacha Boey Galatasaray’dan ayrıldı mı? Sacha Boey Sivasspor maçında neden oynamıyor? soruları araştırıldı.

    SACHA BOEY NEDEN KADRODA YOK?

    Fenerbahçe maçında gördüğü kart nedeniyle Konyaspor maçında yer almayan Fransız oyuncu Sacha Boey, dizinde yaşadığı ağrı nedeniyle Sivasspor maçının kadrosunda da yer almadı. Boey,  kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle hafta içindeki idmanı yarıda bırakmıştı.

    Sacha Boey neden kadroda yok? Sacha Boey Galatasaray’dan ayrıldı mı? Sacha Boey Sivasspor maçında neden oynamıyor?

    SACHA BOEY GALATASARAY’DAN AYRILDI MI?

    Galatasaray’da gösterdiği performansla taktir toplayan 23 yaşındaki Sacha Boey ile ilgili birçok transfer iddiası bulunuyor. Özellikle Fransız devi PSG ile ilgili yabancı basında ciddi iddialar bulunuyor. Ancak Boey’in transferiyle ilgili Galatasaray ve PSG tarafından resmi bir açıklama bulunmamakta.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayGsSüper LigSacha Boey
    Haberler > Spor > Sacha Boey neden kadroda yok? Sacha Boey Galatasaray’dan ayrıldı mı? Sacha Boey Sivasspor maçında neden oynamıyor?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Mame Thiam Kayserispor'dan ayrıldı! Senegalli golcü İstanbul'a geri döndü - SporMame Thiam Kayserispor'dan ayrıldı! Senegalli golcü İstanbul'a geri döndü(CANLI YAYIN) Sivasspor - Galatasaray maçı başlıyor - Spor(CANLI YAYIN) Sivasspor - Galatasaray maçı başlıyorGambiya Milli Takım uçağı neden acil iniş yaptı? Omar Colley'in durumu nasıl? - SporGambiya Milli Takım uçağı neden acil iniş yaptı? Omar Colley'in durumu nasıl?Beşiktaşlı Colley ölümden döndü! Gambiya Milli Takımı uçağından korkunç anlar - SporBeşiktaşlı Colley ölümden döndü! Gambiya Milli Takımı uçağından korkunç anlarGalatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor! Okan Buruk'tan Ali Turap sürprizi - SporGalatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor! Okan Buruk'tan Ali Turap sürpriziYeni Türkiye Kupası formatı nasıl olacak? İŞTE YENİ TÜRKİYE KUPASI FORMATI! - SporYeni Türkiye Kupası formatı nasıl olacak? İŞTE YENİ TÜRKİYE KUPASI FORMATI!TFF'den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değişti - SporTFF'den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değiştiKonyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdı - SporKonyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdıFenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Yıldız oyuncunun arka adalesi yırtıldı - SporFenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Yıldız oyuncunun arka adalesi yırtıldıFutbolun efsane ismi Eriksson kansere yakalandı - SporFutbolun efsane ismi Eriksson kansere yakalandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...