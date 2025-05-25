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Sergen Yalçın sezonun en iyi 11'ini seçti! "Neden hocalık yapamadığının kanıtı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sergen Yalçın sezonun en iyi 11&#039;ini seçti! &quot;Neden hocalık yapamadığının kanıtı&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Sergen Yalçın, sezonun en iyi futbolcularını seçerek kendi 11'ini belirledi. O liste sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig'de 37'nci hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Lig ise önümüzdeki hafta oynanacak maçların ardından sona erecek.

Sarı kırmızılıların maçının ardından futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Ekol TV'de yorumlarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de bu sezonun en iyi 11'ini seçti.

KALEDE MERT GÜNOK VAR

Sergen Yalçın, seçtiği ilk 11'de kaleye Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok'u koydu.

Savunma hattını oluşturan Sergen Yalçın, dörtlü bir hat yaparak Malheiro, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Filip Kostic'i tercih etti.

ORTA SAHADAKİ İSİMLER...

Orta sahanın merkezine Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Galatasaray'dan Lucas Torreira'yı koyan Yalçın, önlerine ise Yunus Akgün, Rafa Silva ve Oğuz Aydın üçlüsünü koydu.

FORVETTE OSIMHEN

Takımın en ileri hattına Galatasaray ile sezona damga vuran Victor Osimhen'i koyan Sergen Yalçın ilk 11'ini tamamladı.

Yalçın'ın bu 11'i sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Şu seçtikleri takıma sağ bek sol bek sağ kanat alırsın", "Galatasaraydan en az 8 kişi yazmayan futboldan anlamıyordur", "14 gol 5 asist türkiyenin en skorer yerlisi barış alper yerine oguzu secmen zaten neden suan hocalık yapamadıgının kanıtı" gibi yorumlarda bulundular.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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