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    Yarı otomatik ofsayt sistemi hangi statlarda olacak? Yarı otomatik ofsayt sistemi TFF 1. Lig’de olacak mı?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yarı otomatik ofsayt sisteminin Süper Lig’in 20. Haftasından itibaren uygulanmaya başlanacak. İtalya’nın ardından Avrupa’da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemine geçecek ülke olan Türkiye’deki futbolseverler konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Yarı otomatik ofsayt sistemi hangi stadlarda olacak? Yarı otomatik ofsayt sistemi TFF 1. Lig’de olacak mı?

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig’in 20. Haftasından itibaren yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafında açıklamasının ardından futbolseverler detayları araştırmaya başladı. Yarı otomatik ofsayt sistemi ile ilgili internette en çok Yarı otomatik ofsayt sistemi hangi stadlarda olacak? Yarı otomatik ofsayt sistemi TFF 1. Lig’de olacak mı? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

    YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ HANGİ STATLARDA OLACAK?

    Yarı otomatik ofsayt sistemi alt yapısı Süper Lig’de yer alan takımlarının bulunduğu stadyumlara kuruldu.

    Yarı otomatik ofsayt sisteminin yer alacağı stadyumlar;

    • Pendik Stadı
    • Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu
    • Antalya Kırbıyık Holding Stadyumu
    • Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
    • Çaykur Didi Stadı
    • Başakşehir Fatih Terim Stadı
    • Ankara Eryaman Stadyumu
    • Mersin Stadyumu
    • Sivas 4 Eylül Stadyumu
    • Corendon Airlines Park Antalya Stadı
    • Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu
    • Yeni Adana Stadyumu
    • Gaziantep Kalyon Stadyumu
    • Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
    • Şenol Güneş Spor Kompleksi
    • Konya Büyükşehir Stadyumu
    • İstanbul Tüpraş Stayumu
    • Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi
    • RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi
    • Atatürk Olimpiyat Stadyumu

    Yarı otomatik ofsayt sistemi hangi statlarda olacak? Yarı otomatik ofsayt sistemi TFF 1. Lig’de olacak mı?

    YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ TFF 1. LİG’DE OLACAK MI?

    TFF’nin yaptığı açıklamaya göre yarı otomatik ofsayt sistemi şimdilik sadece Süper Lig’de olacak. Yarı otomatik ofsayt sisteminin TFF 1. Lig'de şuan için planlaması bulunmamakta.

    YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Süper Lig’de yarı otomatik ofsayt sistemi 2023-2024 sezonunun 20. Haftasından itibaren başlayacak.

    Yarı otomatik ofsayt sistemi hangi statlarda olacak? Yarı otomatik ofsayt sistemi TFF 1. Lig’de olacak mı?

    YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ HANGİ LİGLERDE KULLANILIYOR?

    FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.

    YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

    Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç süresince stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile oyuncular iskelet sistemlerindeki 29 farklı noktasından aynı anda takip edilerek eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne gönderilecek ve burada taranan görüntüler VAR monitörü aracılığıyla hakeme izletilerek kısa sürede karar alınması sağlanacak. Taranan görüntüler ile oluşturulan 3 boyutlu animasyon yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TFFSüper Lig
    Haberler > Spor > Yarı otomatik ofsayt sistemi hangi statlarda olacak? Yarı otomatik ofsayt sistemi TFF 1. Lig’de olacak mı?
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