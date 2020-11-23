Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşük tüketimi ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken 3 silindirli motor, daha düşük ağırlığa sahip ve daha az yer kaplıyor. WLTP ölçümlerine göre bu motor, 127-139 g/km CO2 ve 5.6-6.2 lt/100 km birleşik tüketim değeri sunuyor.