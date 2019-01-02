Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün ve yarın geçerli olmak üzere ilçe genelinde iki gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.