İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün ve yarın geçerli olmak üzere ilçe genelinde iki gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Derebucak’ta eğitime kar engeli
02.01.2019 - 09:31 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Derebucak ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar Kaymakamlık tarafından iki gün süreyle tatil edildi.
Etiketler : Konya,kar engeli,
596256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596256.aspx
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