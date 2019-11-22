Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.15'te merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 11.46 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Bu depremin ardından 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

