Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye rejimi tarafından İdlib’in Ariha bölgesinde sivil yerleşim yerine yapılan insanlık dışı hava saldırısında 8 masum sivil katledilirken, 20'den fazla sivil de yaralandı" denildi.
MSB: "Suriye rejimi tarafından İdlib’e hava saldırısı 8 sivil hayatını kaybetti"
05.01.2020 - 20:03 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’in Ariha bölgesine Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,suriye,
673293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673293.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER