Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye rejimi tarafından İdlib’in Ariha bölgesinde sivil yerleşim yerine yapılan insanlık dışı hava saldırısında 8 masum sivil katledilirken, 20'den fazla sivil de yaralandı" denildi.