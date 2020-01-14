Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi" denildi.
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı
14.01.2020 - 17:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmetçik,Barış Pınarı bölgesi,tekerlikli sandalye,
675094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675094.aspx
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