Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 19 köy ve 51 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Şemdinli'de 13 köy ve 53 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise 33 köy ve 71 mezra olmak üzere toplam 271 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.