Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 19 köy ve 51 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Şemdinli'de 13 köy ve 53 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise 33 köy ve 71 mezra olmak üzere toplam 271 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.
Hakkari'de 271 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
18.02.2020 - 10:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 271 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hakkari,
682163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682163.aspx
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