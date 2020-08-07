Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede indirimin olduğunu duyan vatandaşlar markete akın etti. Ev eşyalarının olduğu reyona koşan vatandaşlar, indirimli ürünlerden alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Koronavirüs tedbirlerinin unutulduğu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.