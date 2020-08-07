İlçede indirimin olduğunu duyan vatandaşlar markete akın etti. Ev eşyalarının olduğu reyona koşan vatandaşlar, indirimli ürünlerden alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Koronavirüs tedbirlerinin unutulduğu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Pes dedirten görüntü: Koronavirüs ortalıkta cirit attı
07.08.2020 - 13:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir markette indirim izdihamı yaşandı. Vatandaşlar indirime giren ev eşyalarını almak için birbirleri ile yarışırken, koronavirüs tedbirlerinin unutulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,mardin,market,covid-19,
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