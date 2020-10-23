Kaymakamlıktan yapılan açıklamada;”Çemişgezek İlçemize bağlı Kıraçlar Köyü’nde Koronavirüs tespit edilmesi üzerine 23 Ekim 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir”denildi.
Bir köy karantinaya alındı
23.10.2020 - 18:46 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı bir köyde Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkanlar olması nedeniyle karantinaya alındı
Etiketler : köy,karantina,
741217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741217.aspx
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