Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada;”Çemişgezek İlçemize bağlı Kıraçlar Köyü’nde Koronavirüs tespit edilmesi üzerine 23 Ekim 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir”denildi.