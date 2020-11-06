Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur Çamlıhemşin ilçesinde heyelana neden oldu. Komilo köyü yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı.