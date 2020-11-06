Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur Çamlıhemşin ilçesinde heyelana neden oldu. Komilo köyü yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı.