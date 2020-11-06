Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur Çamlıhemşin ilçesinde heyelana neden oldu. Komilo köyü yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun açılması için temizleme çalışmaları başlatıldı.
Rize'de şiddetli yağış heyelana neden oldu
06.11.2020 - 18:47 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın heyelana neden olması nedeniyle köy yolu kapandı.
Etiketler : rize,yağış,
744689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744689.aspx
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