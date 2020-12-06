Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 14:30'da Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 11 kilometre altında olan deprem, kısa sürdü ve kent genelinde hissedildi.