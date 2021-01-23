İlçede yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte Koca Yayla Dağ Yolu 10. kilometresinde bulunan Kayı Obası Restoran tamamen beyaza büründü. Restoranın çatısında oluşan buz sarkıtları dikkat çekerken, beyaza bürünen yayla yolu kartpostallık görüntü oluşturdu.
Domaniç Kayı Obası'nda kartpostallık görüntü
23.01.2021 - 19:28 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar yağışı sonrası Koca Yayla Dağ Yolu'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Etiketler : Kütahya,
762154 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762154.aspx
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