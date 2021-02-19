Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında Yakamoz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı pansiyonda şömineden kaynaklı yangın çıktı. Binanın çatı katının tutuşması sonucu bina alev topuna döndü. Binanın 4. katı ve çatı katı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik uğraşıyla kontrol altına alınabildi. Yangını söndürmek için çabalayan bir itfaiyeci yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevrede bulunan evlerdeki vatandaşlarda yangını korku içinde izledi. Yangın can kaybı olmadan atlatıldı.