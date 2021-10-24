Türkiye Gazetesi

İstanbul Sarıyer’de 10.30 saatlerinde meydana gelen kazada polis özel harekata ait Ejder isimli zırhın sürücüsü seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca sonrasında ise yolda bulunan 6 araca çarptıktan sonra refüje çıktı. Zırhlı araçın çarpması sonucu iki araç kullanılamaz hala gelirken 3 kişi hafif yaralandı.

“BOMBA GİBİ PATLADI”

Kaza nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği olayda yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, polis olay ile ilgili çalışma başlattı. Kazada aracı kullanılamaz hale gelen bir kişi, “Yolda gidiyordum bir anda arkadan bomba gibi patladı. Arabam da mahvoldu. Önce ağaca çarpıyor. Ben de o sırada önüme bakıyordum. Bir anda bomba gibi patladı” şeklinde konuştu.

Sarıyer’de mahalleyi akrepler bastı Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı’nı fareler ve akrepler bastı. Mahalle sakinleri, akrebe karşı ilaçlama yapılmadığını söyleyerek isyan etti.