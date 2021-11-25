Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Kayapınar ilçesine bağlı Luna Park Aile Sağlık Merkezinde meydana gelen olayda Dr. Aziz Tanelçi ile tartışmaya başlayan hasta Hidayet D. Bıçak çekerek doktora saldırdı. Doktar Tanelçi’nin vücudunu çeşitli yerlerinden yaralayan hasta daha sonra sedye, dolap ve kağıt gibi eşyalarını parçalamaya başladı.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olay yerinden kaçan yaralı doktor 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken ortalığı savaş alanına çeviren Hidayet D. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anının ilk güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkarken, görüntülerde kadının doktor odasına hızlı bir şekilde girdiği görüldü.

Aile sağlık merkezinde satırlı saldırgan paniği İstanbul’da elindeki satırla aile sağlığı merkezine giren ve panolara vuran şahıs polis ekipleri tarafından tespit edilerek Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.