Türkiye Gazetesi

Antalya Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde 5 Mart günü köpeklerden kaçarken kamyon altında kalan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, dün hayatını kaybetti. Küçük kız bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bu acıya rağmen Mahra'nın ölümüne sebep olan köpeklerin hala aynı mahallede başıboş şekilde dolaştığı görüldü. İri yapılarıyla dikkat çeken köpeklerin götürülmemesine vatandaşlar isyan etti. Mahalleliden İsmail Gök "Mahra ile aynı sitede oturuyorduk. Mahra kızımız kazayı geçirdikten sonra benzer bir olay daha yaşanıyordu. Çip uygulaması çıkınca birçok kişi para vermemek için köpeğini sokağa attı. Bu hayvanseverlik değildir. Belediyeden barınak istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin" dedi.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'dan acı haber geldi Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, hayatını kaybetti.

9 yaşındaki Mahra’nın cenazesi gözyaşları arasında alındı 23 gün önce Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden korktuğu için kaçarken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mahra’nın cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.