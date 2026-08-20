Müşteri gibi geldiler, kasadan para çalıp gittiler!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen 2 kadın, çalışanı oyalayarak kasadan 1000 TL para çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, zanlının tüm parayı değil de 1000 TL'yi çalması dikkat çekti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle 114. Sokak’ta bulunan bir giyim mağazasında, mağaza sahibi Mahmut Cemiloğlu, kasadan para eksildiğini fark edince güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntülerde mağazaya giren 2 kadından birinin mağaza çalışanını oyaladığı, diğer kadının ise kasanın bulunduğu bölgeye yönelerek, kasadan 1000 TL çaldığı görüldü. Kasada daha fazla para olmasına rağmen hırsızın 1000 TL’yi çalması dikkat çekti.

İş yeri sahibi Mahmut Cemiloğlu, "Bugün akşam saat 8 civarında müşteri kılığında iki kişi geldi. İlk önce mağazayı gezdiler, ardından pantolonlara bakmaya başladılar. O esnada elemanımız pantolon bakan kişiye yardımcı oluyordu, diğeri ise kasaya yaklaştı. İlk başta yüzüklere bakıyormuş gibi yaptı, sonrasında elini kasaya uzatıp parayı aldı." dedi.

"SÖYLESELERDİ ZATEN FAZLASINI VERİRDİM"

Cemiloğlu, "Müşteri söyleseydi zaten ben fazlasını da verirdim kesinlikle. Kasada daha fazla miktar vardı ama bin lira almalarına şaşırdım. Madem alıyorsun hepsini alsaydın." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Reyhanlı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIReyhanlı

Haberle İlgili Daha Fazlası