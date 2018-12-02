Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göstericilerin, “1 Aralık’ta büyük eylem var” açıklaması sebebiyle Champs-Elysees Caddesi’ndeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirdi. Polis caddenin çevredeki çok sayıda caddeyi trafiğe kapatırken metro seferleri durduruldu. Polis, sabah saatlerinden itibaren caddenin etrafında göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Eylemciler, çevredeki birçok yeri ateşe verirken, polislere taş ve şişe fırlattı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Paris’teki gösteriye yaklaşık 5 bin 500 eylemcinin katıldığını, polislerin şiddete maruz kaldığını söyledi. Olaylarda şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 141’i güvenlik görevlisi 780 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan yapılan ankete göre, halkın yüzde 84’ü “sarı yeleklileri” destekliyor.

HOLLANDA'YA SIÇRADI

Fransa ve Belçika’nın ardından gösteriler Hollanda’ya da sıçradı. Lahey’deki parlamento önünde dün sarı yeleklilerin protesto gösterisi vardı.