Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Venezuela ordusu gücün muhalif lidere geçmesini kabul etmeli" açıklamasını yaptı.
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Venezuela açıklaması
28.01.2019 - 23:48 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 00:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Venezuela ordusu gücün muhalif lidere geçmesini kabul etmeli" açıklamasını yaptı.
Etiketler : Venezuela,
600896 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/600896.aspx
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